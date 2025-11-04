Vừa lộ file ghi âm nói xấu cả showbiz 43 phút, đạo diễn gạo cội bị lật tẩy thêm trò biến thái, "tra tấn" hàng chục diễn viên

Những ngày qua, Vương Gia Vệ là cái tên gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc khi lộ file ghi âm dài 43 phút nói xấu cả showbiz Trung Quốc với nữ biên kịch Tần Văn. Từ 1 đạo diễn gạo cội đáng kính, Vương Gia Vệ trở thành lão già lắm mồm nhiều chuyện, có lời lẽ thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp và thậm chí quấy rối diễn viên nữ vô cùng dung tục. Đối mặt với làn sóng tẩy chay và chỉ trích kịch liệt của công chúng, Vương Gia Vệ vẫn giữ im lặng.

Giữa lúc này, hình ảnh của Vương Gia Vệ càng hoen ố hơn khi cư dân mạng Trung Quốc đã đào lại việc hàng chục diễn viên khắp châu Á từng lên truyền thông than trời, cho biết bị ám ảnh tâm lý nặng nề sau khi hợp tác với đạo diễn này. Trên phim trường, Vương Gia Vệ được cho là bày đủ trò kỳ quặc, thậm chí có hành vi biến thái với nghệ sĩ nữ.

Vương Gia Vệ có những yêu cầu rất kỳ lạ với diễn viên trên phim trường

Năm 2009, trong show truyền hình Khang Hy Đến Rồi, nữ diễn viên Vương Thụy Cầm cho biết hợp tác với Vương Gia Vệ là cơn ác mộng trong đời cô. Trong quá trình lồng tiếng cho 1 phân đoạn tình tứ của 2 diễn viên, Vương Thụy Cầm cho biết Vương Gia Vệ đã đột nhiên cầm tay cô rồi làm ra hàng loạt hành vi đụng chạm không phù hợp với lý do để đạt hiệu ứng lồng tiếng chân thật nhất.

Song Hye Kyo cũng không khỏi ám ảnh với cách làm việc kỳ cục của Vương Gia Vệ. Năm 2010, ngọc nữ xứ Hàn nhận lời đóng vai vợ của nam chính Diệp Vấn (Lương Triều Vỹ diễn) trong tác phẩm Nhất Đại Tông Sư do Vương Gia Vệ làm đạo diễn. Ban đầu, lịch quay phim của Song Hye Kyo dự kiến chỉ vài tháng, nhưng cuối cùng quá trình quay phim thực tế kéo dài gần 3 năm (2010-2012). Để ngăn Song Hye Kyo "tháo chạy" khỏi đoàn phim, Vương Gia Vệ đã sai người đánh cắp hộ chiếu của nữ diễn viên. Bị "giam cầm" 3 năm trời, nhưng cuối cùng vai diễn của Song Hye Kyo chỉ xuất hiện vỏn vẹn 6 phút, thoại đúng 1 câu trong phim của Vương Gia Vệ.

Song Hye Kyo bị đạo diễn họ Vương lấy mất hộ chiếu, phải quay 1 bộ phim suốt 3 năm

Những năm qua, có hàng chục nghệ từ Trung Quốc, Hàn Quốc cho đến Nhật Bản như Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu, Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy, "Đệ nhất nam thần" Kimura Takuya, Lưu Gia Linh, Vương Tổ Hiền, Mã Y Lợi, Tân Chỉ Lôi... chẳng ngần ngại phơi bày phong cách quay phim theo kiểu "tra tấn" của Vương Gia Vệ trước bàn dân thiên hạ.

Lưu Gia Linh cho biết cô từng bị vị đạo diễn yêu cầu quay đi quay lại 1 cảnh lau sàn nhà tới 27 lần. Theo minh tinh, dù cô lau đến mức sàn nhà sạch bóng, có thể soi gương vẫn không làm hài lòng Vương Gia Vệ và bị bắt quay lại thêm mấy chục lần nữa với lý do nghe vô cùng chói tai: "Tôi thấy không đạt tức là không đạt". Có lần, Vương Gia Vệ yêu cầu Lưu Gia Linh chuẩn bị cho 1 cảnh quay trong 8 tiếng liên tục, nhưng sau cùng ông lại bỏ không quay cảnh đó nữa khiến công sức của nữ diễn viên đổ sông đổ bể.

...

"Thiên vương" Trương Học Hữu cho biết anh từng bị Vương Gia Vệ bắt quay cảnh ngẩng đầu đơn giản đến tận 60 lần. Mã Y Lợi cũng chung cảnh ngộ với Trương Học Hữu, quay cận 30 cảnh ánh mắt vẫn bị Vương Gia Vệ đánh NG (quay hỏng). Khi Mã Y Lợi bức xúc, Vương Gia Vệ thản nhiên cho biết quay hỏng 30 lần trên phim trường của ông là vẫn còn ít, có nghệ quay 100 lần/cảnh vẫn không khiến ông hài lòng và phải tiếp tục quay đến khi đạt mới thôi.

Trong khi đó, Lương Triều Vỹ thẳng thừng nói rằng quay phim với Vương Gia Vệ không khác gì bị đày đọa. Ảnh đế này cho biết anh quay 27 lần cảnh ăn sạch 27 trái lê trong A Phi Chính Truyện. Đến khi quay Tâm Trạng Khi Yêu, Lương Triều Vỹ tiếp tục bị Vương Gia Vệ ép ăn hết 26 tô hoành thánh cho 26 cảnh quay. Theo tài tử hàng đầu, anh đã liên tục nôn mửa, uất nghẹn đến mức khóc từ phim trường đến khi về nhà vì tức tưởi Vương Gia Vệ quay phim quá khắc nghiệt.

Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh "khổ trăm bề" khi đóng phim của Vương Gia Vệ

Tài tử Trương Quốc Vinh thậm chí tuyên bố "cạch mặt" Vương Gia Vệ vì bị đạo diễn lừa ra nước ngoài đóng phim đồng tính cùng Lương Triều Vỹ. Sau khi biết được sự thật, Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ đều từ chối và xin về nước. Tuy nhiên, Vương Gia Vệ đã cưỡng chế tịch thu hộ chiếu của cả hai. Trước tình cảnh này, họ đành miễn cưỡng quay dự án Happy Together. Tuy nhiên, theo Trương Quốc Vinh, anh không được đảm bảo an toàn khi quay phim với Vương Gia Vệ. Nam diễn viên liên tục bị bò cạp cắn suýt trên trường quay và suýt gặp nguy hiểm tính mạng.

Trương Quốc Vinh bị Vương Gia Vệ lừa ra nước ngoài đóng phim và gặp nguy hiểm tính mạng vì điều kiện làm việc thiếu an toàn

Vương Gia Vệ là một trong những đạo diễn danh tiếng của Trung Quốc. Ông đứng sau nhiều bộ phim nổi tiếng như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh Sâm Lâm, Xuân quang xạ tiết, A Phi chính truyện… Tạp chí Time từng nhận xét Vương Gia Vệ là "nhà làm phim lãng mạn nhất thế giới", mỗi diễn viên thông qua khung hình của Vương Gia Vệ đều đạt được vẻ đẹp khí chất hiếm có kinh điển.

Tuy nhiên, Vương Gia Vệ có yêu cầu rất cao đối với các diễn viên. Trong quá trình hợp tác, ông cũng giữ nguyên tắc không hướng dẫn, không nói cho diễn viên biết họ phải diễn thế nào ở các cảnh quay. Phong cách quay phim "hành hạ" nghệ sĩ này của Vương Gia Vệ không phải ai cũng chấp nhận được.

Nguồn: Sina, Sohu

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn