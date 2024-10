Đi câu trên sông, người đàn ông bắt được con cá lạ

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, một người đàn ông ở Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bắt được một con cá lạ khi đang câu cá trên sông.

Người này đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy con cá có phần thân trông như cá bình thường nhưng chiếc đầu có hình dáng giống chim.

Người đàn ông bắt được con cá có hình dáng lạ.

...



Người đàn ông sau đó đem con cá về nhà và dân làng đã kéo đến xem. Một số người dân cho rằng đây là một con cá đột biến với hình dáng kỳ dị, số khác lại cho rằng đó là một con chim và yêu cầu người đàn ông nhanh chóng thả nó ra.

Con cá được cho là thuộc họ cá chép Cyprinidae. Con vật trong clip có thể bị biến dạng phần đầu gọi là "pug head", thường gặp ở các loài cá nước ngọt.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế giải thích ô nhiễm nguồn nước, đột biến gene và thương tật ở đầu đời có thể là nguyên nhân dẫn tới hình dáng khác thường của con cá.

Được biết, con cá đã được người đàn ông thả ra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn