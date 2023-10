Đi bộ qua đường, cụ ông 77 tuổi bị xe máy tông tử vong

Chiều 24-10, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cùng lực lượng liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh.

Đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM.



Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông C. (77 tuổi) đi bộ trên đường Đặng Thúc Vịnh. Trong lúc qua đường ông C. bị một xe máy do nam giới điều khiển tông chết tại chỗ. Người lái xe cũng bị thương.

Công an huyện Hóc Môn và các lực lượng đến hiện trường, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu cho thấy, ông C. trong lúc đi bộ qua đường đến gần dải phân cách thì bị xe máy tông trúng. Tại đây không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Trước đó, trên tuyến đường này cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động