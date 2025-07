Danh tính 9 n.ạ.n n.h.â.n t.ử v.o.n.g trong vụ tai nạn xe khách tại Hà Tĩnh

Danh tính 9 nạn nhân tử vong, gồm:

1, Vũ Thị Thoan, SN 1978, trú tại Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

2, Vũ Thị Thủy, SN 1982, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội;

3, Nguyễn Đức Tuấn, SN 1976, trú tại Lục Nam, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ);

4, Nguyễn Phương Thủy, SN 2012 (con anh Tuấn)

5, Bùi Thị Huệ, SN 1994, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (Hà Nam cũ)

6, Đỗ Phương Thảo, SN 2021, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (con gái của chị Huệ)

7, Nguyễn Thị Hương, SN 1990, trú tại Đà Nẵng

8, Nông Thị Phượng, SN 1982 (chưa xác định được địa chỉ)

9, Nguyễn Văn C., trú Bát Tràng, Hà Nội

Chiếc xe khách bị biến dạng sau khi gặp nạn.



Trước đó, vào khoảng 2h00 sáng ngày 25/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km571+800 quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh làm 9 người chết và khiến 16 người khác bị thương khi chiếc xe ô tô giường nằm mang biển kiểm soát 43F-007.76, do tài xế Lê Ngọc Thành (sinh năm 1989), trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, chở 28 người đang trên hành trình từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đến địa điểm trên thị gặp nạn.

Hiện trường cho thấy chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, phần đầu và thân xe biến dạng, kính vỡ vụn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 9 người tử vong, trong đó có 5 người tử vong tại chỗ và 4 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, 16 người khác bị thương, trong đó 1 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, còn 14 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video hiện trường vụ tai nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV