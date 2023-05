Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32

Chiến thắng 3-1 ở vòng bảng giúp đội tuyển Việt Nam tự tin khi tái đấu Myanmar trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung không chủ quan.

Sự thận trọng giúp đội tuyển Việt Nam không mắc lại sai lầm để đối thủ chọc thủng lưới. Đội tuyển Myanmar hầu như không có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm. Ngược lại, Huỳnh Như và đồng đội kiểm soát tốt trận đấu từ đầu đến cuối.

Your browser does not support the video tag.

Siêu phẩm của Thanh Nhã đánh sập hy vọng của đối thủ.

Chiến thuật của đội tuyển Việt Nam phát huy hiệu quả từ sớm. Sau nhiều lần chuyền dài để gây sức ép cho hàng thủ xoay sở kém và chậm của Myanmar, các học trò của HLV Mai Đức Chung có bàn mở tỉ số ở phút 12. Nguyễn Thị Tuyết Dung phá bẫy việt vị, kiến tạo cho Huỳnh Như ghi bàn vào khung thành trống.

Sau bàn thua, Myanmar lập tức đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể duy trì sức ép. Huỳnh Như và đồng đội nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát để làm chủ trận đấu. Việc Trần Thị Thúy Nga chấn thương không ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi HLV Mai Đức Chung có nhiều phương án thay thế tốt.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: Thế Sơn)

...

Thế trận không thay đổi trong hiệp hai. Đội tuyển Việt Nam khiến đối thủ bế tắc. Ngược lại, khi Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công, họ để lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh sập hy vọng lật ngược tình thế của Myanmar bằng siêu phẩm của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Cầu thủ sinh năm 2001 sử dụng tốc độ để lấy bóng trước đối thủ. Thanh Nhã rất tự tin thực hiện pha bấm bóng qua đầu thủ môn Myanmar đầy bất ngờ.

Đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0, đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32. Trong lịch sử đại hội, chưa từng có đội tuyển bóng đá nữ nào vô địch 4 lần liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam cũng là đội bóng giành HCV bóng đá nữ SEA Games nhiều nhất.

Kết quả: Việt Nam 2-0 Myanmar

Ghi bàn

Việt Nam: Huỳnh Như (12'), Thanh Nhã (76')

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtc.vn