Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát vô cùng to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong khi nhân dân, kiều bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế bày tỏ tấm lòng thành kính, tiếc thương vô hạn, tưởng nhớ tới những đóng góp, công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, thì một số cá nhân lại đăng tải các hình ảnh, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín của cá nhân đồng chí và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ công an Nghệ An làm việc với đối tượng đăng thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và triệu tập 3 trường hợp để làm việc. Các cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gồm: V.Đ.T (SN 1988), quê ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu; P.V.N (SN 1984), quê ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương và B.T.T (SN 1981) quê ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành.

Cụ thể, chiều ngày 25/7, P.V.N sau khi đi uống rượu về đã đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm, phủ nhận những đóng góp to lớn đồng chí Tổng Bí thư, công kích, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại cơ quan Công an, N khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân. Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định xử phạt P.V.N số tiền 5 triệu đồng.

...

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành triệu tập, làm việc với V.Đ.T về việc lợi dụng sự việc Tổng Bí thư từ trần, T đã đăng tải bài viết sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với V.Đ.T.

Ngày 24/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã phối hợp Công an huyện Yên Thành tiến hành triệu tập làm việc đối với B.T.T Tại cơ quan Công an, B.T.T thừa nhận đã đăng tải hình ảnh cắt ghép được cho là đồng chí Tổng Bí thư với nội dung: “Hình ảnh trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân y 108…”. T đã đăng tải bài viết nhằm mục đích tăng tương tác cho tài khoản của mình.

Hành vi của các đối tượng đã vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, bài viết thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, dư luận xấu trong nhân dân.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn