Đang sửa chữa đường, cán bộ kỹ thuật bị xe tải tông chết

Hiện trường vụ tai nạn với hai xe tải hư hỏng nặng - Ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên cung cấp

Chiều 12-12, lãnh đạo Ban An toàn giao thông Phú Yên cho hay lúc 9h10 cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Chấn (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 cán bộ kỹ thuật đang chỉ đạo sửa chữa đường tử vong.

Vào thời điểm trên, xe tải chạy theo hướng Bắc - Nam, do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào 1 cán bộ kỹ thuật đang chỉ đạo duy tu, thi công trên đường.

Cú tông mạnh khiến anh Võ Đoàn Anh Văn (24 tuổi, trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa), cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, chết tại chỗ.

Ngay khi xe tải tông vào anh Văn, xe tải chạy phía sau cùng chiều bị bất ngờ nên tông vào đuôi xe tải gây tai nạn.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời nắng nhẹ, mặt đường không có ổ gà, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Ông Nguyễn Đức Hùng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên - cho hay công ty đã cử người đến thăm hỏi và động viên gia đình anh Văn.

