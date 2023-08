Đang điều tra làm rõ tin đồn 4 nữ công nhân bán dâm làm lây nhiễm HIV

Pháp luật

Chiều 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận công văn của Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng) gửi Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đề nghị làm rõ thông tin có dấu hiệu bịa đặt về việc 4 nữ công nhân của công ty hành nghề mại dâm, làm lây nhiễm HIV cho nhiều người.