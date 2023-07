Bắt “tú ông” môi giới bán dâm tại nhiều nhà nghỉ

Chiều 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Sơn (SN 1972, trú tại khu vực 5, phường Trường An, TP Huế) về hành vi môi giới mại dâm.

Đặng Văn Sơn (trái) tại cơ quan Công an.



Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế phối hợp với Công an các phường kiểm tra hành chính đột xuất các nhà nghỉ: Đỗ Quân (153 Ngự Bình), Cát Phượng (180 Ngự Bình) và Như Ý (47 đường Trần Nhân Tông, đều ở TP Huế). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

... Công an lấy lời khai các đối tượng bán dâm.



Quá trình điều tra, Đội CSHS Công an TP Huế làm rõ Đặng Văn Sơn là người đứng ra môi giới mua bán dâm cho các đôi nam nữ. Theo đó, lợi dụng hoạt động kinh doanh quán cà phê nên Sơn đã móc nối các đối tượng, rồi đứng ra môi giới hoạt động mua bán dâm nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Sơn, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng mua bán dâm theo quy định của pháp luật.

