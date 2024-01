Đang cúng ông Táo, gia đình hoảng hốt khi thấy cháu nhỏ có hành động dở khóc dở cười

Trong dịp cuối năm, lễ cúng ông Công, ông Táo đã trở thành một nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Dù bận rộn đến đâu, các gia đình cũng sẽ chuẩn bị một mâm cỗ để cúng ông Công, ông Táo, báo cáo năm vừa qua và cầu bình an trong năm mới.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được camera an ninh ghi lại cảnh một gia đình thực hiện lễ cúng ông Công, ông Táo khiến dân mạng “dở khóc dở cười”.

Trong đoạn clip cho thấy, gia đình đã bày mâm lễ cúng cùng những lễ vật trang trọng để bày tỏ lòng thành cúng ông Công, ông Táo dịp cuối năm.

Trong nhà có một cháu bé sau khi người lớn bận việc đi chuẩn bị làm cỗ thì cháu chơi ở ngoài nhà một mình. Một lát sau, cháu bé lại gần chậu cá chép trêu đùa với những chú cá trong chậu đang được trưng bày để cúng ông Táo.

Sau một lát không ai phát hiện ra, cháu bé liền lại gần mâm thờ tự, vơ đĩa nem chả đang được bày trên bàn thả từng miếng xuống chậu cho cá ăn.

... Các gia đình nên chú ý hơn đến các cháu nhỏ, đề phòng các cháu làm điều nguy hiểm khi chơi một mình.



Toàn bộ đĩa nem chả sau đó đã được cháu bé thả xuống thau nước “chăn cá vàng”.

Đĩa thịt gà bên cạnh suýt chút nữa cũng chịu chung số phận, may thay cháu bé đã bỏ qua, không thả xuống cho cá ăn.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lớn tuổi phát hiện ra hành động của cháu bé.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều để lại những bình luận vui vẻ, hài hước về hành động của cháu bé.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, gia đình nên chú ý hơn đến cháu nhỏ nhiều hơn, tránh trường hợp cháu bé nghịch vào những vật dụng nguy hiểm, gây mất an toàn cho cháu bé và gia đình.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn