Đài Loan từ chối hỗ trợ của Trung Quốc sau động đất, chưa phản hồi Mỹ

Theo báo SCMP, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục (MAC) của Đài Loan đã tuyên bố rất ngắn gọn rằng họ không cần giúp đỡ.

"Chúng tôi nhận thấy rằng Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về trận động đất ở ngoài khơi Hoa Liên sáng nay. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ, nhưng đại lục không cần thiết phải hỗ trợ chúng tôi trong việc cứu trợ thiên tai", Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho hay.

Trong khi đó, Mỹ cho biết họ "sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết" cho Đài Loan sau trận động đất.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết thêm: "Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo về trận động đất và theo dõi tác động tiềm tàng đối với Nhật Bản".

Hiện Đài Loan chưa lên tiếng về đề nghị giúp đỡ từ phía Mỹ.

Tính tới tối 3-4, trận động đất có cường độ 7,2 độ đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 930 người bị thương ở Đài Loan.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách huyện Hoa Liên khoảng 25km về phía Nam và cách thành phố Đài Bắc 138km. Toàn bộ hòn đảo đều cảm nhận được cú sốc mạnh, khiến nhiều tòa nhà đổ sập.

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại Đài Loan cũng như ở Trung Quốc đại lục và các khu vực lân cận, nhưng đã nhanh chóng được gỡ bỏ.

Các đoạn phim do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tòa nhà rung lắc mạnh rồi đổ sập xuống đất trong khi người dân hoảng loạn bỏ chạy. Ngoài 9 người thiệt mạng, ít nhất 56 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo Nikkei Asia, trận động đất đã ảnh hưởng tới ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng của Đài Loan. Tập đoàn TSMC đã phải sơ tán các nhà máy và đóng cửa một phần dây chuyền sản xuất để phòng ngừa.

TSMC cho biết tất cả nhân viên đều an toàn, một số đã trở lại làm việc và các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy không có hư hại nghiêm trọng.

