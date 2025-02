Cựu thượng úy công an dùng nhục hình dẫn đến chết người bị tuyên phạt 9 năm tù

Sáng 27-2, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án vụ dùng nhục hình dẫn đến chết người đối với cựu thượng úy Công an huyện và cựu sinh viên thực tập tại Công an huyện Đức Linh.

Theo bản án, khoảng 3 giờ sáng 2-9-2023, Tổ liên quân 506 Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) phối hợp cùng Công an thị trấn Võ Xu tuần tra thì phát hiện ông L.C.M. (SN 1985) điều khiển xe máy không biển số chở theo anh B.V.H. (SN 1995, cùng trú xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh) và một bao tải đựng 2 con chó đã chết.

Thành viên Tổ liên quân 506 truy đuổi 2 người này thì bị chống đối.

Một ngày sau, Lê Hữu Tùng (cựu thượng úy Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh) và Võ Phi Thành (cựu sinh viên tập sự tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh) được phân công đưa ông B.V. H., về trụ sở Công an huyện làm việc về hành vi "trộm cắp tài sản" và "chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Tùng (phải) và Thành tại phiên tòa.



Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc tại công an huyện, do anh H. không khai báo, nên Lê Hữu Tùng dùng tay trái véo vào tai, dùng còng số 8, còng tay anh H. vào ghế dựa. Sau đó, Tùng còn dùng còng số 8, còng 2 tay anh H. lên thanh dọc khung cửa sổ trong phòng họp của Đội Cảnh sát hình sự, dùng tay tát vào mặt anh H., dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi ông H.

...

Còn cựu sinh viên Võ Phi Thành cũng nhiều lần dùng gậy cao su đánh vào đùi và mông anh H.

"Do bị Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình nên ông B.V.H. đã tử vong"- Viện KSND tối cao kết luận trong cáo trạng.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

HĐXX nhận định hành vi dùng nhục hình của các bị cáo đã xâm hại đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng người khác, làm ảnh hưởng đến danh dự của lực lượng CAND nói chung và Công an huyện Đức Linh nói riêng đối với việc thực hiện chức năng, quyền hạn trong hoạt động tư pháp.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Hữu Tùng 9 năm tù giam, Võ Phi Thành 7 năm tù giam về tội dùng nhục hình.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động