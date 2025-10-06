Cụ ông dẫn người tình về chụp ảnh trước bàn thờ vợ gây phẫn nộ

Ngày 6-10, TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đưa ra xét xử vụ việc dân sự liên quan đến tranh chấp về danh dự, nhân phẩm giữa bà N.T.T.S. (trú xã Lương Sơn, Lâm Đồng) với bà V.T.H. (trú cùng địa phương).

Theo bản án sơ thẩm, tháng 2-2025, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên L.T.Đ. đăng hình bà V.T.H. chụp chung với cha ruột của bà S. tại căn phòng là nơi thờ tự người mẹ quá cố của bà S.

Bà H. được cho là người tình mới của người cha hơn 70 tuổi của bà S.

Bức xúc, bà S. sử dụng tài khoản cá nhân có tên "Ssinh Ssinh" bình luận với nội dung: "Loại đàn bà mất nết mò tới nhà vô phòng mới bị chửi chứ ở ngoài đường kệ họ nói chi cho mệt có sức chơi có sức chịu".

Cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bà H. làm đơn khởi kiện hành vi của bà S.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ việc dân sự liên quan đến tranh chấp về danh dự, nhân phẩm giữa bà V.T.H. và bà N.T.T.S.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà H. yêu cầu bị đơn công khai xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền hơn 23 triệu đồng.

Phía bà S. không đồng ý với yêu cầu này vì cho rằng nội dung bình luận không đề cập đến tên tuổi, địa chỉ của cá nhân người nào.

Sau khi xem xét các bằng chứng, lời khai của các bên, HĐXX tuyên buộc bà S. công khai xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường tổn thất tinh thần cho bà H. số tiền hơn 7 triệu đồng.

