Ngoại tình với cấp dưới, nữ tổng tài “rút ví” 11 tỷ ép vợ của người tình rời xa chồng

Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, nữ giám đốc họ Chu trong quá trình làm việc đã nảy sinh tình cảm với một nhân viên họ Hà - người vừa mới gia nhập công ty. Cả hai khi ấy đều đã có gia đình. Để “dọn đường” cho mối quan hệ mới, bà Chu đã chuyển khoản 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng) cho vợ hợp pháp của Hà. Số tiền được xem là “phí bồi thường” và chi phí nuôi con, đổi lại người vợ phải chấp nhận ly hôn.

Sau khi ly hôn vợ, Hà và Chu dọn về sống chung. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, cả hai nhận ra không hợp tính cách và quyết định chia tay. Lúc này, bà Chu bất ngờ quay sang kiện đòi lại 3 triệu NDT.

Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa án cho rằng số tiền này vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, yêu cầu vợ cũ của Hà hoàn trả. Thế nhưng, người vợ đã kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, tòa án lại đưa ra phán quyết trái ngược: phía bà Chu không chứng minh được rằng 3 triệu NDT là quà tặng đơn thuần mà rõ ràng đây là khoản bồi thường cho cuộc ly hôn và chi phí nuôi con chung. Do đó, việc bà Chu nộp tiền rồi sau đó đòi lại được cho là trái với chuẩn mực xã hội, đi ngược nguyên tắc thiện chí.

Kết quả, tòa bác toàn bộ yêu cầu của nữ giám đốc, đồng nghĩa số tiền sẽ không được hoàn lại.

