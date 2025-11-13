Công an xuất hiện ở thẩm mỹ viện Malisa Buôn Ma Thuột

Ngày 13-11, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh sát và xe biển số xanh xuất hiện tại thẩm mỹ viện Malisa. Ảnh: N.D



Theo ghi nhận của PLO, trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có một ô tô biển số xanh (biển số 80A) và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc.

Trước sự xuất hiện của công an tại thẩm mỹ viện Malisa, nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng theo dõi từ xa.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị chưa nắm được thông tin nào liên quan đến việc công an kiểm tra thẩm mỹ viện Malisa.

Được biết, thẩm mỹ viện Malisa tại Đắk Lắk đã hoạt động từ nhiều năm qua. Hiện tại, thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

