Hơn 340.000 người xem "bà trùm" thẩm mỹ Mailisa bật khóc, nhập viện ngay khi đi từ thiện tại Cao Bằng, doanh nhân Hoàng Kim Khánh tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Những hoạt động từ thiện khắc phục thiệt hại bão lũ của vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây, doanh nhân Hoàng Kim Khánh đã tiết lộ tình huống không mong muốn xảy ra trong chuyến đi từ thiện tại Cao Bằng của 2 vợ chồng cùng các nhân viên.

Theo ông Hoàng Kim Khánh, sau khi cả đoàn cùng với ban lãnh đạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng di chuyển mất 3 tiếng từ thị trấn vào bản Riền để lên khảo sát mặt bằng xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các bà con, mắt trái của bà Phan Thị Mai có biểu hiện đau nhức, không thể mở mắt.

Bà Phan Thị Mai bật khóc vì đau mắt trong quá trình đi từ thiện tại tỉnh Cao Bằng

Doanh nhân này cho biết, bà Phan Thị Mai đã phải bật khóc dù vốn là người chịu đau giỏi, nên ông đã cùng đoàn đưa vợ lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để cấp cứu ngay lập tức.

Ông Hoàng Kim Khánh bày tỏ sự lo lắng về tình hình sức khoẻ của vợ sau nhiều ngày liên tục hoạt động từ thiện vì mong muốn hỗ trợ bà con vùng bão lũ miền Bắc ổn định cuộc sống.“Giờ vợ mình đang vào phòng cấp cứu, mình ngồi ở ngoài thì lo lắng cứ đoán già đoán non không biết do làm việc quá sức, do thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường, khói bụi nước nôi làm sao mà lại đau đến vậy”, doanh nhân này viết vào tối ngày 25/9.

... Nữ doanh nhân Mailisa điều trị trong bệnh viện

Sau 13 tiếng đăng tải, video ghi lại hình ảnh “bà trùm” thẩm mỹ Mailisa nhập viện đã hút 347.000 lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều cư dân mạng thể hiện cảm phục với cách làm từ thiện của vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh.

Đến sáng ngày 26/9, khi bà Phan Thị Mai xuất viện, vợ chồng chủ thẩm mỹ viện tiếp tục hành trình từ thiện tại xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. “Bà trùm” thẩm mỹ viện và chồng đã hỗ trợ 372 triệu đồng cùng phần quà cho 746 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng doanh nhân này chia sẻ, hành trình đến địa điểm từ thiện rất khó khăn khi đường đi cheo leo, một bên là núi một bên là vực, gặp nhiều đoạn đường bị sạt lở nguy hiểm. Dù vậy, họ vẫn tìm cách để đến tận nơi, trao quà tận tay cho bà con.

Hoạt động từ thiện của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh tại Cao Bằng

Trong đợt từ thiện lần thứ 2 tại tỉnh Cao Bằng, bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh đã trao 50 tấn gạo và 500 triệu tiền mặt đã được trao đến tận tay 2500 bà con nghèo vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại bởi thiên tai, bão lụt tại vùng cao Lục Khu (7 xã) tại huyện Hà Quảng. Trước đó, trong đợt từ thiện lần 1 tại địa phương này, bà Phan Thị Mai đã trao hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Vợ chồng Mailisa chia sẻ sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng nhà tình thương, trung bình 150-200 triệu đồng/căn, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh với điều kiện nhà kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho một gia đình. Nữ doanh nhân khẳng định sẽ cố gắng trong vòng 2-3 tháng, bà con vùng bão lũ có thể nhận được nhà mới khang trang. Sau 2 đợt từ thiện, cặp đôi này cho biết đã ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc.

