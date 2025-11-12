Lần đầu đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ

Sáng 12/11, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, tạo nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Dự kiến, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 15/11.

Đại diện các bộ, ngành cắt băng khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN



Với chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm”, triển lãm diễn ra trên quy mô gần 80.000 m2 tại Nhà triển lãm Kim Quy, thu hút gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…; cùng sự tham gia của các lãnh đạo ngành, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cho biết: Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các thành tựu mới nhất về cơ khí chế tạo, tự động hóa, năng lượng, vật liệu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ sáng tạo.

Đặc biệt, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 hội tụ nhiều điểm nhấn chưa từng có, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và khát vọng chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam bởi lần đầu tiên5 triển lãm công nghiệp lớn tại Việt Nam được tổ chức đồng thời. Điều này tạo ra một lợi thế cho khách tham dự và doanh nghiệp, một không gian kết nối liên ngành và liên kết chuỗi giá trị toàn diện mà không một sự kiện đơn lẻ nào có thể cung cấp được.

Đa dạng máy móc công nghệ tiên tiến được trưng bày tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ 2025. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN



Cùng đó, sự kiện có mức độ trình diễn công nghệ cao với các dây chuyền vận hành trực tiếp, trình diễn các giải pháp sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh và các hệ thống máy công cụ tích hợp, công nghệ điện và chiếu sáng; giải pháp hướng tới xu hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và ứng dụng thông minh trong không gian sống.

Ngoài ra, ngành đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào trung tâm của chuỗi hoạt động của triển lãm cùng các hội thảo chuyên biệt, mang tính thực chất cao sẽ được tổ chức. Ngoài ra, nhiều thương hiệu lớn sẽ mang đến các giải pháp công nghệ và hợp tác chiến lược trong chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng và đường sắt hiện đại. Đáng lưu ý là sự giao thoa độc đáo giữa Công nghiệp và Phong cách sống. Trong đó, không gian Vietnam Cafe Show 2025 là nơi công nghệ hòa quyện cùng sáng tạo con người, với các máy pha cà phê siêu tự động, hệ thống pha chế thông minh AI cùng các cuộc thi barista quốc tế.

Đặc biệt, toàn bộ chương trình và các hoạt động của Tuần lễ được xâu chuỗi, thể hiện rõ nét tinh thần của Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, cụ thể hóa các định hướng trọng tâm như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư nguyên cứu phát, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Khách tham quan được trải nghiệm nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

...



Ông Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Chia sẻ từ Ban tổ chức: Tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan sẽ được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có. Trong số đó, Triển lãm quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam 2025 tọa lạc tại Sảnh H1, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu.

Sảnh H2 và H3 diễn ra Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF với thành tựu hơn 30 năm lịch sử trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo - công nghiệp phụ trợ, ngũ kim - điểm nhấn là ngành công nghiệp hạ tầng đường sắt Việt Nam. Điểm nhấn ở sảnh H4 là Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam VNDA Expo, nơi quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và phụ kiện công trình.

Ngoài ra, tại sảnh H7 và H8 là không gian của VietBuild - Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hàng công nghiệp, vận tải, thiết bị chiếu sáng, trang trí nội ngoại thất. Sảnh trung tâm là Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam - triển lãm công nghiệp F&B với công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị pha chế tự động.

Đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng đến tham quan Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN



Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban tổ chức cùng các đối tác đã xây dựng hơn 20 hoạt động với chuỗi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn chuyên sâu, như chuỗi sự kiện về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng Việt Nam năm 2025, Diễn đàn cấp cao Tập trung vào Công nghiệp 4.0 - Đổi mới số hóa ngành máy công cụ, Hội thảo Hành trình làm cà phê bền vững của phụ nữ Việt Nam…, từ đó khơi nguồn ý tưởng và phát huy các sáng kiến phát triển công nghiệp quốc gia.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1, là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.

Doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN



Tiếp nối Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 có chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong của Trung tâm Triển lãm Việt Nam trong việc kiến tạo mô hình triển lãm hiện đại, gắn kết xúc tiến thương mại với chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia. Sự kiện cũng đặt nền móng cho việc hình thành thương hiệu triển lãm uy tín trong lĩnh vực công nghiệp – công nghệ, được tổ chức thường niên, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

Tác giả: Uyên Hương

Nguồn tin: bnews.vn