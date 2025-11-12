Sự tính toán từ chai nước miễn phí trong phòng khách sạn

Nước đóng chai miễn phí đặt tại hầu hết các khách sạn, homestay.



Bước vào phòng khách sạn hoặc homestay, thứ khách hàng dễ nhìn thấy và sử dụng ngay chính là chai nước đặt sẵn trên bàn.

Theo Hospitality Net, nền tảng tin tức, báo cáo thị trường về ngành khách sạn, các tiện ích nhỏ trong phòng (amenities) như nước uống không chỉ là “đồ cho có”, mà có ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Phân tích xu hướng amenities của ADA Cosmetics, hãng mỹ phẩm chuyên dùng cho ngành khách sạn có trụ sở tại châu Âu, cho thấy một chai nước miễn phí được xem là “khoản đầu tư nhỏ” nhưng giúp khách hàngnhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm và được chăm sóc ngay khi vừa mở cửa phòng.

Từ góc độ kinh doanh, chai nước này còn là một “đòn bẩy” giữ chân khách. Báo cáo nghiên cứu của Trường Quản trị Khách sạn Cornell (Mỹ) cho biết nhóm chuyên gia đã tính toán tỷ suất hoàn vốn (ROI) của 3 tiện ích miễn phí phổ biến: Internet, nước đóng chai và phòng gym dựa trên dữ liệu của nhiều thương hiệu khách sạn.

Kết quả cho thấy Internet miễn phí quan trọng nhất để thu hút khách ở lần đặt phòng đầu tiên, nhưng nước đóng chai miễn phí lại mang lại ROI cao nhất khi xét tới khả năng khách quay lại.

Nước uống miễn phí hầu như không thay đổi đáng kể quyết định đặt phòng ban đầu, nhưng có tác động rõ rệt đến ý định quay lại và tạo lợi nhuận dương cho phần lớn thương hiệu tham gia khảo sát.

Số lượng một chai nước/khách lưu trú liên quan đến tối ưu chi phí và hành vi thực tế.

Với khách sạn và homestay - những cơ sở phụ thuộc rất nhiều vào đánh giá online và lượt khách quay lại - đây là một gợi ý dễ áp dụng.

Theo một khảo sát toàn cầu của Hotels.com, được dẫn lại trên Hospitality Net, nhiều khách cho biết nước đóng chai miễn phí là một trong những tiện ích đơn giản mà họ muốn nhìn thấy trong mọi phòng khách sạn.

Điều đó khiến chai nước trở thành một “tiêu chuẩn mềm”. Nếu có, khách thấy bình thường nhưng hơi hài lòng; nếu không có, họ dễ có cảm giác nơi lưu trú “kém chu đáo” hơn mặt bằng chung.

Còn chuyện “vì sao thường chỉ một chai mỗi khách” chủ yếu liên quan đến tối ưu chi phí và hành vi thực tế.

Theo phân tích dữ liệu về sử dụng amenities trong khách sạn trên Boston Hospitality Review, khách thường dự tính sẽ dùng nhiều tiện ích hơn mức họ thực sự sử dụng.

Họ nghĩ sẽ uống, tập gym tại khách sạn, nhưng số người thật sự dùng luôn thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Từ đó, nhiều cơ sở chọn chiến lược cung cấp ở mức “đủ để tạo ấn tượng”.

Một chai miễn phí để thể hiện sự hiếu khách, các nhu cầu tiếp theo (mua thêm nước, chọn loại đồ uống khác) sẽ được tính phí để không đội chi phí vận hành lên quá cao, nhất là với mô hình homestay, nhà nghỉ lợi nhuận mỏng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: znews.vn