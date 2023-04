Công an xác minh clip kẻ biến thái sàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ

Ngày 3/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị một kẻ biến thái sàm sỡ khi vừa bước vào nhà trọ.

Video người dân cung cấp:

Your browser does not support the video tag.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/4. Địa chỉ nhà trọ này được xác định nằm trong ngõ 77 đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình). Trong clip được trích xuất từ camera an ninh cho thấy, kẻ biến thái mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang.

...

Ngay khi cô gái mở cửa nhà trọ và dắt xe máy vào nhà, kẻ biến thái này ra tay sàm sỡ. Khi bị chống cự, kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường. Đáng chú ý, ngay cả khi cô gái đã khoá cửa nhà, kẻ biến thái cố tình quay lại và có những hành vi khiêu khích.

Anh D.Tr.V, người dân sống tại đây cho biế: "Tôi và chủ nhà trọ đã xem lại các góc camera an ninh để trình báo sự việc với Công an khu vực. Đây là con ngõ đông dân, ban ngày nhiều người đi lại nhưng ban đêm lại rất vắng vẻ. Cô gái bị tấn công là người đi thuê trọ".

Lãnh đạo Công an phường Khương Đình khẳng định, đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc trên.

Tác giả: Trung Nguyên

Nguồn tin: Báo Tin Tức