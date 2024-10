Công an tìm bị hại của trang Facebook có liên quan Phan Thu Trang

Ngày 26-10, Công an quận 5 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Phan Thị Thu Trang (34 tuổi, ngụ quận 5) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Thu Trang tại cơ quan công an.



Theo công an, từ tháng 10-2023 đến khi bị bắt giữ, Trang sử dụng các trang mạng xã hội Facebook như: "Phan Thu Trang", "Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang"… tìm người có nhu cầu xem bói.

Có người liên hệ, Trang lợi dụng xem bói để bịa đặt ra các câu chuyện mang tính tâm linh, đưa ra những lời nói không có cơ sở khoa học để khiến người khác lo sợ, từ đó Trang yêu cầu chuyển tiền để cúng lễ giải hạn, cúng hóa giải bùa, "vong"… Song sau khi nhận tiền, Trang không sử dụng vào việc cúng lễ mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến nay, Trang đã chiếm đoạt hơn 28 tỉ đồng của các nạn nhân.

Công an Quận 5 đề nghị ai là nạn nhân đã chuyển tiền cho Trang thì liên hệ đơn vị để giải quyết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện lực lượng chức năng đã tập hợp được hơn 40 người là nạn nhân của Phan Thị Thu Trang. Trong đó có nhiều người bị lừa đến vài tỉ đồng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động