Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồng

Tại Hội chợ Pushkar của bang Rajasthan, Ấn Độ - hội chợ gia súc lớn nhất và danh tiếng nhất cả nước, một chú trâu đực giống Murrah đến từ Haryana đã chiếm trọn sự chú ý.

Chú trâu Kuber, thuộc sở hữu của nông dân Vikas Bhambhu ở làng Nadhori, huyện Fatehabad, đã giành giải nhất trong hạng mục của mình. Chủ sở hữu tuyên bố rằng có người đã trả giá lên đến 21 crore rupee (gần 62 tỷ đồng) để mua Kuber.

Trao đổi với TOI, Bhambhu cho biết ông không nhận bất kỳ lời đề nghị nào. "Kuber là một viên kim cương mà chỉ những người sành sỏi thực sự mới có thể biết được giá trị thực sự của nó", ông nói.

Bhambhu cho biết ông được nhiều người mua săn đón sau khi chú trâu giành giải nhất. "Giá chào mua ban đầu là 11 crore rupee (32 tỷ đồng), sau đó nhanh chóng tăng lên 21 crore rupee (gần 62 tỷ đồng), nhưng tôi đã từ chối", anh nói.

Kuber, 3 tuổi rưỡi, cao 1,7 mét. Mẹ của nó sản xuất 23,5 lít sữa mỗi ngày và trước đó đã giành chiến thắng trong một cuộc thi cấp quận do Sở Chăn nuôi tổ chức.

Hiện tại, anh dự định bảo quản tinh trùng của Kuber và bán cho các nhà lai tạo với giá cả phải chăng. Đồng thời đóng góp vào việc cải thiện di truyền cho giống trâu Murrah.

Người nông dân này cho biết đã nhận được rất nhiều yêu cầu đặt lịch lấy tinh từ Haryana, Punjab và Rajasthan.

Chế độ ăn hàng ngày của Kuber bao gồm bánh hạt có dầu, hạt bông, đậu xanh và thỉnh thoảng là sữa và bơ ghee, những thứ mà Bhambhu nói là giúp nó khỏe mạnh và cường tráng.

Việc định giá Kuber diễn ra ngay sau cái chết của chú trâu đực Murrah nổi tiếng nhất Haryana, Yuvraj của Kurukshetra, trị giá 9 crore rupee (26,5 tỷ đồng).

Yuvraj là nhà vô địch 29 lần tại các hội chợ cấp quốc gia và cấp tiểu bang và được cho là đã sinh ra khoảng 200 nghìn con bê.

Tại hội chợ Pushkar, du khách và người nhân giống đã chụp ảnh tự sướng với Kuber, nhiều người ca ngợi nó là Yuvraj mới của Haryana vì kích thước, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.

