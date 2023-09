Cô giáo Hà Nội nhớ lại phút tử thần chồng ôm con nhảy xuống mái tôn từ tầng 3

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cô T.T.T.H dần bình phục sau ca phẫu thuật cột sống. Khi vừa tỉnh, cô nén cơn đau, luôn miệng hỏi tình hình các con.

Bà T.T.H (cô ruột của cô giáo H) nói, không ai dám nói sự thật rằng cháu gái đã mất vì sợ cô H không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này. Sáng nay, gia đình đã lo hậu sự cho cháu ở quê nhà.

Cô T.T.T.H vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy chung cư mini kinh hoàng. (Ảnh: Thi Thi)



Nhà có 5 người, trong đêm khi phát hiện có cháy, chồng cô chạy vội ra hành lang kiểm tra tình hình nhưng quá muộn. Lúc ấy, khí độc bắt đầu xâm chiếm các tầng. “Em ơi, cháy rồi, cho con chạy trước đi”, cô H nhớ lại lời chồng.

Con gái lớp 4 và con trai lớp 3 của cô dắt tay nhau chạy ngược lên trên, nhưng do tình hình thực tế phức tạp nên hai bé lạc mất nhau. Con trai chạy lên đến tầng 6, thì được người dân kéo vào phòng tránh khói độc, chờ đội cứu hộ đến và được giải cứu thành công lúc 2h sáng.

Còn con gái cô lại không may mắn, thất lạc rồi tử vong. Cô H vẫn chưa biết tin dữ, bởi thế cô "cảm thấy may mắn vì cả nhà còn sống".

Cô H. kể, vào khoảnh khắc tử thần, chồng cô quấn vội chiếc chăn rồi ôm con 27 tháng nhảy xuống mái tôn nhà hàng xóm, cô cũng nhảy theo sau, thoát thân qua đường cửa sổ.

Nghĩ lại giây phút khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mỏng manh, cô H vẫn chưa hết bàng hoàng. (Ảnh: Thi Thi)



“Lúc ấy, chúng tôi nghĩ không liều thì chết chắc. Nhà hàng xóm cách một con đường, nếu không nhắm trúng điểm đáp thì rơi xuống nền đường ngay”, cô H kể lại và cho biết, thời khắc đó, cả cô và chồng đều xác định được sẽ bị chấn thương.

Cô H. là giáo viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân từ năm 2010. Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, đến sáng nay, các trường báo cáo có 13 học sinh trên địa bàn tử vong trong vụ cháy chung cư mini.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức phát động kêu gọi đội ngũ cán bộ, giáo viên quyên góp, chia sẻ sự đau thương, mất mát với học sinh và các gia đình bị nạn.

Chia sẻ niềm tiếc thương đối với các học sinh thiệt mạng trong vụ cháy, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng cán bộ, giáo viên Công đoàn ngành giáo dục đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân. Tại lễ phát động, Sở cũng quyên góp được 179 triệu đồng.

Sở GD&ĐT Hà Nội thăm hỏi, động viên các giáo viên, học sinh là nạn nhân của vụ cháy. (Ảnh: Thi Thi)



"Những học sinh bị thương đang được điều trị sẽ tổn thương rất lớn về tinh thần. Nhà trường cử giáo viên quan tâm, hỗ trợ giúp các em vượt qua khó khăn này", ông Cương nói.

Trưa 14/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi, động viên các giáo viên, học sinh đang điều trị tại viện.

Nhiều nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 12/9, tại một chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

