Có gì tại Apple Store trực tuyến ở Việt Nam?

Apple mất dần thị phần smartphone ở thị trường Việt Nam Thống kê mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường GfK cho thấy, trong quý I/2023, cả thị trường Việt Nam tiêu thụ 2,86 triệu smartphone, giảm mạnh so với mức 4 triệu chiếc cùng kỳ. Trong 6 tháng gần nhất, doanh số smartphone tại Việt Nam đạt đỉnh vào tháng 1, ở mức 1,2 triệu chiếc. Thị phần smartphone tính theo doanh số của Apple tại Việt Nam đang giảm dần từ 15,4% trong tháng 1 xuống còn 13,2% trong tháng 3. Con số này đang trên đà giảm trong 6 tháng gần nhất, từ mức 17% vào tháng 10/2022. Dù đang mất dần sức hút, iPhone 14 vẫn thành công về mặt doanh số so với iPhone 13 cùng kỳ. Trung bình 3 tháng đầu năm, thị phần tính theo doanh số của iPhone đạt 14,6%, cao hơn đáng kể so với mức 9,1% cùng kỳ quý I/2022.