Cô chủ mang gương mặt xinh đẹp nhiều lần hạ độc osin bằng thạch tín

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 25/11/2020, Công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhận được thông tin từ trưởng thôn Phú Vật về trường hợp 2 mẹ con chị Đỗ Thị Thủy bị ngộ độc. Khi Công an xuống hiện trường thì 2 mẹ con chị Thủy đang trong tình trạng nôn ói. Công an kiểm tra quanh nhà chị Thủy thì thấy dấu hiệu khả nghi ở thùng gạo và thùng nước. Kết quả phát hiện chất bột màu trắng khả nghi ở thùng gạo, bình nước và túi bánh đa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)