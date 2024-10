Clip: Tê giác bất ngờ truy đuổi, giẫm tử vong người đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Con thú này xuất hiện từ một hàng cây dọc theo con đường và chặn đầu người lái xe máy tên Saddam Hussain, 37 tuổi, tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Pobitora khi anh ta đang đi đến một quận khác vào ngày 29/9.

Cảnh quay cho thấy con vật hung dữ lao vào Saddam, người đang ngồi trên xe máy. Người đàn ông cố gắng bỏ chạy nhưng con tê giác đã đuổi theo anh ta.

Con tê giác truy đuổi người đàn ông đi xe máy.



Con tê giác giận dữ đã đuổi theo Saddam trên cánh đồng. Cuối cùng con vật đã đuổi kịp anh và giẫm lên người.

Có nhiều tài xế và người dân xung quanh nhưng họ không dám can thiệp nên đã gọi các kiểm lâm viên để được giúp đỡ.

Cán bộ quản lý rừng của Khu bảo tồn động vật hoang dã Pobitora, ông Nayan Jyoti Das, cho biết: "Con tê giác đã xuất hiện gần cầu Haduk và tấn công người đàn ông khi anh ấy đang di chuyển từ Mayong đến khu vực Chamata. Chúng tôi đang điều tra sự việc này".

Sĩ quan quản lý rừng cho biết thêm rằng Saddam sau đó đã tử vong vì vết thương nặng.

Quần thể tê giác Ấn Độ đã suy giảm mạnh vào đầu thế kỷ 20 do mất môi trường sống và nạn săn trộm, nhưng các nỗ lực bảo tồn đã giúp quần thể phục hồi. Tính đến năm 2023, hiện có hơn 3.700 con tê giác Ấn Độ, trong đó Công viên quốc gia Kaziranga là nơi sinh sống của hơn 2.600 con.

