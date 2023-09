CLIP: Cha giao ô tô cho con trai 16 tuổi lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông liên quan xe con do thiếu niên sinh năm 2007 điều khiển tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.

Xác minh cho thấy xe con biển số 60A-668.00 này do người cha là ông N.C.T (SN 1982, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở 2 con đi du lịch.

Chiếc xe con tông hàng loạt xe máy. Ảnh: DT



Người cha điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TP HCM - Nha Trang. Khi đến địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, do buồn ngủ, người cha đã giao tay lái cho con mình là Nguyễn C.H. (SN 2007) điều khiển.

Khi đến Km 1604+750 Quốc lộ 1 - khu vực đèn tín hiệu điều khiển giao thông dẫn vào đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, do thiếu chú ý quan sát, H. đã để ô tô tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Xe máy và người điều khiển nằm la liệt sau cú tông của ô tô. Ảnh: DT

Cú tông làm 5 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã được chuyển vào TP HCM điều trị, 4 người còn lại xây xát nhẹ. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý, H. không vi phạm.

Video xe con tông hàng loạt xe máy

Ngay trong chiều 2-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã trưng cầu giám định phương tiện gây tai nạn, đồng thời trưng cầu giám định thương tật các nạn nhân.

Từ kết luận thiệt hại và kết luận thương tật của các nạn nhân, cơ quan chức năng sẽ có có căn cứ xử lý hành vi của các cá nhân gây ra vụ tai nạn. Trong đó, có việc điều tra hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

