CLB Hà Tĩnh 0-0 Hải Phòng

Cả CLB Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng đều không còn cơ hội tranh chức vô địch. Do đó, 2 đội bóng thi đấu với tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu tại Hà Tĩnh, các khán giả không được chứng kiến bàn thắng nào.

Điểm nhấn của trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và Hải Phòng là sự cố mất điện kéo dài tới 20 phút. Thời gian tổng cộng của trận đấu, tính cả bù giờ lên tới hơn 110 phút.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtc.vn