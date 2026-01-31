Chuỗi tiện ích quốc tế của Vinhomes Green Paradise góp phần đưa Việt Nam cất cánh trong cuộc đua du lịch toàn cầu

Mục tiêu lớn của du lịch Việt và TP.HCM

Sau đại dịch Covid-19, du lịch thế giới đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới. Thái Lan liên tục mở rộng các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn; Singapore đẩy mạnh du lịch sự kiện, MICE và giải trí cao cấp; Nhật Bản đầu tư mạnh vào các siêu điểm đến mang tính biểu tượng… Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt ra những mục tiêu đầy thách thức.

Chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM” ngày 29/1, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết: năm 2026, ngành du lịch hướng tới 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, duy trì đà tăng trưởng hai con số.

Đến năm 2030, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa. Những con số này là phép thử về năng lực hạ tầng, sản phẩm và các điểm đến chiến lược đủ sức gánh vác dòng khách quy mô lớn.

TP.HCM, đầu tàu kinh tế và du lịch của cả nước, cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu phục vụ khoảng 61 triệu lượt khách, trong đó có 11 triệu khách quốc tế, chiếm khoảng 40% kế hoạch của cả nước, với doanh thu 330.000 tỷ đồng.

Để đạt và vượt các mốc tăng trưởng này, TP.HCM không thể chỉ dựa vào những sản phẩm quen thuộc ở khu vực trung tâm. Thành phố cần một “hỏa lực mạnh”, đủ lớn để hấp thụ dòng khách hàng chục triệu lượt mỗi năm, đủ khác biệt để kéo dài thời gian lưu trú, và đủ bền bỉ để khai thác hiệu quả suốt 4 mùa.

Trong cấu trúc phát triển không gian mới của TP.HCM, Cần Giờ được xác định là khu vực hướng biển, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị, sinh thái, du lịch. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang định hướng đưa Cần Giờ trở thành một cực phát triển mới với mục tiêu thu hút khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, hạ tầng là yếu tố then chốt để “mở khóa” dư địa phát triển cho Cần Giờ. Thời gian qua, hàng loạt dự án chiến lược được đầu tư và triển khai đồng bộ, từ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các trục cao tốc liên vùng. Những công trình này sẽ phá vỡ thế cô lập suốt nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian di chuyển, đặt Cần Giờ vào đúng quỹ đạo để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

“Cần Giờ là một điểm đến mới nổi với giá trị đặc sắc về sinh thái và thiên nhiên, đặc biệt là lợi thế nằm ngay trong lòng đại đô thị TP.HCM - cửa ngõ của du lịch Việt Nam. Cần Giờ hứa hẹn sẽ là sức hút mới cho du lịch thành phố cũng như cả nước, góp phần thúc đẩy và nâng cao lượng khách quốc tế trong thời gian tới”, ông Siêu nhìn nhận.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian kết nối từ trung tâm chỉ còn 13 phút, đặt Cần Giờ vào quỹ đạo phát triển mới

“Cánh cửa toàn cầu” giúp Cần Giờ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm

Nếu du lịch là một cuộc đua đường dài, thì Vinhomes Green Paradise được ví như “động cơ tăng áp” đặt ở tuyến đầu Cần Giờ. Với quy mô 2.870ha, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch như một hệ sinh thái điểm đến quốc tế hoàn chỉnh, đẳng cấp, có khả năng vận hành 4 mùa trong năm, đáp ứng mọi nhóm du khách, mọi độ tuổi và mọi sở thích.

Du khách sẽ “ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn” nhờ hệ sinh thái tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu thế giới của Vinhomes Green Paradise

Sự khác biệt và sức hút của Vinhomes Green Paradise nằm ở bộ sưu tập tiện ích tiêu chuẩn quốc tế được phát triển theo logic trải nghiệm, bám sát sự dịch chuyển trong hành vi du lịch toàn cầu.

Nổi bật là VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha, với gần 200 trò chơi, giải đáp nhu cầu du lịch trải nghiệm và giải trí quy mô lớn cho du khách mọi lứa tuổi. Bộ đôi sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế hướng tới dòng khách thượng lưu, khách MICE.

Hệ thống khách sạn 5-6 sao và boutique hotel gần 7.000 phòng phù hợp xu hướng du lịch linh hoạt, kết hợp nghỉ dưỡng, hội họp và giải trí. Các công trình mang tính biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh 7ha, sức chứa 5.000 chỗ ngồi, tạo nền tảng cho du lịch sự kiện, văn hóa, nghệ thuật.

Bên cạnh đó, những tổ hợp như Cosmo Bay mở rộng không gian kinh tế đêm 24/7; trong khi bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic và đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon Cần Giờ đón đầu xu hướng du lịch sức khỏe và chăm sóc toàn diện…

Theo giới chuyên môn, khi đi vào vận hành đồng bộ, Vinhomes Green Paradise sẽ như “cánh cửa toàn cầu” thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm cho du lịch TP.HCM.

“Vinhomes Green Paradise được thiết kế để nắm bắt xu hướng du lịch, tiện ích của khu đô thị, nhu cầu trải nghiệm của du khách khi đến Cần Giờ và khai thác các giá trị sinh thái của Cần Giờ để tạo ra trải nghiệm cho du khách và cư dân”, ông Hà Văn Siêu đánh giá.

Hạ tầng mở lối, trải nghiệm giữ chân: Công thức vàng giúp Cần Giờ đón 40 triệu du khách mỗi năm

Khi cuộc đua du lịch ngày càng khốc liệt, lợi thế sẽ thuộc về những quốc gia và thành phố dám đầu tư lớn, nghĩ dài hạn và kiến tạo những điểm đến quốc tế mang tính biểu tượng. Với Cần Giờ và Vinhomes Green Paradise, TP.HCM đang cho thấy mình không chỉ tham gia cuộc đua mà còn sẵn sàng tăng tốc. Đây sẽ là “hỏa lực mạnh” để du lịch thành phố cạnh tranh sòng phẳng và vươn mình thành điểm đến quốc tế hàng đầu.

