Chú rể t.ử v.o.n.g trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày trên đoạn đường qua khu vực gần Trường THCS Đại Sơn (thuộc xã Đại Sơn cũ, nay là xã Bạch Hà). Nạn nhân được xác định trú tại địa phương, đang trên đường từ nhà bạn gái trở về.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thiện Căn).



Khi di chuyển đến đoạn đường liên xã, xe máy của nạn nhân đã va chạm với một xe bồn. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bất động trên mặt đường. Theo người dân địa phương, nạn nhân là chú rể, gia đình đã chuẩn bị xong mọi công việc cho lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay (30/3).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV

