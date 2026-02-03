Làng nướng cá nơi cửa biển tất bật ngày cận Tết

... Theo bà Luyến, vỉ nướng cách than khoảng 10 - 15 cm, không được gần quá vì rất dễ cháy. Thông thường mỗi mẻ cá nướng từ 5 - 10 phút, tùy vào mật độ rải cá dày hay mỏng. Cá thu nướng chế biến được rất nhiều món như: sốt cà chua, kho riềng, hay dưới thời tiết se lạnh, món cá thu nướng mọi chấm với chút gia vị tự chế biến trở thành món ăn phổ biến của nhiều gia đình,"Cá thu nướng thường được đặt mua về để ăn Tết hoặc biếu người thân làm quà, vì vậy cũng sẽ được nướng kỹ và cẩn thận hơn. Những miếng cá được nẹp thêm thanh tre mỏng để tạo hình thẳng đẹp, không bị vỡ nát. Sau khi nướng xong sẽ được hút chân không để giữ vị thơm ngon và bảo quản cho sản phẩm được đẹp mắt, dễ dàng vận chuyển", bà Luyến chia sẻ.