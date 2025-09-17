Chỉ đạo mới của Chính phủ về quản lý thuế với hộ kinh doanh

Tại Nghị quyết 283 ngày 16-9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8-2025, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng hồ sơ chính sách dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xây dựng án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)



Đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp và chống thất thu thuế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chính phủ thống nhất nội dung 8 chính sách do Bộ Tài chính đề xuất tại Tờ trình số 481 và 482 ngày 10-8. Bộ Tài chính xem xét lồng ghép nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin tại chính sách 8 vào các nhóm chính sách khác.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, đại biểu dự họp, tiếp tục rà soát hoàn thiện dự án luật.

Trong đó, cần xây dựng chính sách theo hướng luật khung, mang tính nguyên tắc, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao Chính phủ quy định về những nội dung cụ thể, chi tiết, chuyên ngành.

Rà soát kỹ các nội dung chính sách luật bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định của Luật khác liên quan như: Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thanh tra...

Về quản lý hộ kinh doanh, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính cần đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với nhóm đối tượng này, đảm bảo các giải pháp thay thế (kê khai, hóa đơn điện tử) có tính khả thi cao, lộ trình chuyển đổi hợp lý, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân.

Trong quá trình xây dựng dự án luật, cần lưu ý các nội dung về tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu; rà soát kỹ nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung, lược bỏ để bảo đảm phù hợp với quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và xác định rõ nội dung quản lý nhà nước cho các chính quyền địa phương.

Cùng với đó, rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiên cứu quy định áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu... để đơn giản, hiện đại hóa các quy trình quản lý thuế.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật.

Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có trên 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo ra 8 - 9 triệu việc làm, hoạt động đa dạng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Ước tính, chỉ cần 20% trong số trên phát triển thành doanh nghiệp thì đã bổ sung khoảng 1 triệu doanh nghiệp mới cho nền kinh tế, đủ hiện thực hóa mục tiêu tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ năm 2026 sẽ xóa bỏ thuế khoán để chuyển sang phương thức tự kê khai và nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế. Việc này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch trong quản lý thuế nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức nhất định cho các hộ kinh doanh.

