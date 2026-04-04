Chelsea 'nổ' bom tấn 50 triệu euro

Barco chuẩn bị khoác áo Chelsea.



Theo nhà báo Gaston Edul, thỏa thuận được xúc tiến nhanh chóng thông qua mối quan hệ hợp tác với Strasbourg, giúp đội bóng thành London vượt lên trước nhiều đối thủ lớn, trong đó có Bayern Munich.

Ở tuổi còn rất trẻ (sinh năm 2004), Barco gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt trong lối chơi. Anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò bên hành lang trái, từ hậu vệ biên cho đến tiền vệ cánh, phù hợp hoàn hảo với xu hướng bóng đá hiện đại. Chính sự đa năng này khiến Chelsea quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Một yếu tố quan trọng giúp thương vụ thành công là sự tác động của HLV Liam Rosenior, người hiểu rõ năng lực của Barco và tin rằng cầu thủ người Argentina có thể thích nghi nhanh với môi trường bóng đá Anh. Ban lãnh đạo Chelsea cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của cầu thủ, xem đây là khoản đầu tư dài hạn đầy hứa hẹn.

Mùa giải vừa qua, Barco ghi 2 bàn và có 9 kiến tạo sau 37 trận cho Strasbourg, những con số đủ để chứng minh khả năng tạo đột biến của cầu thủ người Argentina. Không chỉ sở hữu tốc độ và kỹ thuật rê bóng, Barco còn nổi bật ở khả năng chuyền bóng và xử lý tình huống cố định.

Tại Stamford Bridge, Barco dự kiến sẽ kết hợp cùng những cái tên như Enzo Fernandez, Moises Caicedo hay Andrey Santos, tạo nên một tuyến giữa trẻ trung, giàu năng lượng và đầy sáng tạo.

