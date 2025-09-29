Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn tài xế công nghệ, chủ đề thu nhập sụt giảm được bàn luận sôi nổi. Không ít tài xế cho rằng mức chiết khấu và cách tính cước mới khiến họ ngày càng khó khăn trong việc bám trụ nghề.

Cước rẻ, thu nhập teo tóp

Anh Hồ Thanh Long, một tài xế Grab tại TP HCM, cho biết với những cuốc xe từng được tính giá 60.000 đồng, hiện nay chỉ còn khoảng 45.000–50.000 đồng.

"Chạy cùng quãng đường, mất cùng thời gian, chi phí xăng xe không giảm mà thu nhập của tài xế lại giảm đáng kể. Chúng tôi rất áp lực trong việc trang trải chi phí hằng ngày" - anh nói.

Theo phản ánh của nhiều tài xế, trước đây giá cước được tính 3.500 đồng/km hoặc 2.800 đồng/km nhưng hiện nay, mức phổ biến chỉ khoảng 2.200–2.500 đồng/km cho các chuyến dài. Điều này đồng nghĩa một cuốc xe 10 km, tài xế chỉ nhận về khoảng 22.000 đồng sau khi trừ chiết khấu.

Cụ thể, anh Bình, tài xế GrabBike lâu năm, cho biết hiện hệ thống phân chia cước theo dịch vụ. Với GrabBike tiết kiệm, giá cước khoảng 3.000–3.500 đồng/km cho chặng ngắn và giảm còn 2.500 đồng/km nếu quãng đường dài. Trong khi đó, GrabBike Plus có mức giá cao hơn, 4.000–4.500 đồng/km cho cuốc ngắn và 3.500 đồng/km với cuốc dài.

Tuy nhiên, dịch vụ GrabBike tiết kiệm ra mắt hơn một năm qua lại được khách hàng chọn nhiều nhất vì giá thấp. "Khách chuộng tiết kiệm, đồng nghĩa tài xế cũng phải nhận cuốc này. Nếu chờ GrabBike Plus thì rất lâu mới có khách đặt" - tài xế tên Bùi Công Tân chia sẻ.

... Các tài xế Grab than phiền về thu nhập giảm

Áp lực chi phí và đời sống

Các tài xế cho biết thu nhập giảm trong khi chi phí sinh hoạt, giá xăng và khấu hao xe vẫn giữ nguyên, thậm chí tăng. Điều này khiến đời sống của nhiều người rơi vào khó khăn. "Trung bình một ngày chạy 10–12 tiếng nhưng nhiều khi thu nhập chỉ còn vài trăm ngàn đồng, chưa trừ chi phí" - ông Trần Văn Phúc, tài xế Grab hơn 5 năm, cho biết.

Một số người còn so sánh với giai đoạn trước dịch COVID-19, khi thu nhập tốt hơn và công thức tính cước rõ ràng hơn. "Trước đây, giá khoảng 3.500 đồng/km, giờ giảm nhiều nhưng không ai biết Grab tính toán ra sao. Chúng tôi muốn có sự minh bạch để yên tâm gắn bó" - ông Phúc nói.

Nhiều tài xế cho biết họ mong muốn Grab công bố công thức tính giá rõ ràng, minh bạch mức chiết khấu và có cơ chế điều chỉnh hợp lý khi chi phí đầu vào tăng. "Nếu chỉ chạy cuốc tiết kiệm mà thu nhập ngày càng giảm, nhiều người sẽ phải bỏ nghề" - tài xế Hồ Thanh Long nói thêm.

Thực tế, không ít tài xế đã lựa chọn chuyển sang các ứng dụng khác hoặc tìm việc làm bổ sung.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động