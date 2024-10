"Chào cô" trước camera an ninh, nhóm học sinh gây "bão" mạng xã hội

"Con chào cô, con qua đây chơi chứ không phá nhà", "con chào cô, cô cho con mở quạt nha cô",… Những câu chào hỏi, xin phép "siêu dễ thương" trước camera an ninh của nhóm học sinh khi đến nhà bạn chơi đã thu hút triệu view và nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Phía dưới đoạn clip, tài khoản YenVy91 bày tỏ: "Nhóm bạn này dễ thương quá, vừa chào vừa cúi đầu nữa chứ. Nhà không có người lớn mà các bé như vậy là quá ngoan".

Một tài khoản khác bình luận: "Bạn nam đeo mắt kính lễ phép quá. Bạn kia bật quạt mà chưa xin phép, bạn đeo kính liền khều tay, "xi nhan" để xin phép chủ nhà rồi mới sử dụng".

Không biết gia chủ có đang xem camera hay không nhưng nhóm học sinh vẫn rất nhiệt tình xin phép

Chia sẻ với phóng viên ngày 30-9, chị Phan Thị Thanh Thảo (SN 1981) cho biết mục đích chính mà chị đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là để lan truyền những hành động đẹp, "flex" những điều đáng yêu của nhóm học sinh.

Ngày 24-9, trong lúc đang họp, chị Thảo nhận được thông báo báo động từ camera an ninh ở nhà. Sợ có trộm hay người lạ vào nên chị lật đật mở điện thoại kiểm tra. Chị Thảo bất ngờ khi thấy cả nhóm bạn của con gái đang đứng "chào cô". Liên tiếp sau đó là những màn xin phép sử dụng quạt, máy lạnh, tivi,…khiến chị Thảo bật cười vì độ đáng yêu của các bạn nhỏ.

"Ban đầu, khi con gái đậu vào Trường THPT Phạm Phú Thứ (quận 6), tôi có hơi lo lắng vì đây không phải là trường theo nguyện vọng 1 của con. Sau ngày hôm ấy, tôi đã có suy nghĩ hoàn toàn khác. Chắc chắn, các con đã được thầy cô dạy bảo rất tận tình" – chị Thảo bày tỏ.

Khi học THCS, con gái chị Thảo cũng có vài lần đưa bạn về nhà chơi, tuy nhiên đó là khi có người lớn. Lần này khác biệt hơn một chút, dù không có ai giám sát nhưng các bạn nhỏ rất ngoan. Nhóm bạn đến ăn trưa, vui chơi ở ngoài phòng khách, ăn uống xong dọn dẹp cẩn thận rồi mới ra về, mọi thứ trong nhà đều giữ rất ngăn nắp.

Theo chị Thảo, khi có con ở độ tuổi chuyển tiếp từ THCS lên THPT, phụ huynh phải tâm lý nhiều hơn. Vào thời gian rảnh, chị thường tâm sự và lắng nghe những câu chuyện "bên lề" để hiểu thêm về cuộc sống của con.

"Tôi không cấm con đưa bạn về nhà chơi. Ngược lại, tôi rất vui mừng khi thấy con có những người bạn rất lễ phép, biết xin phép từ những điều nhỏ nhất. Những hành động rất đơn giản nhưng không phải học sinh nào cũng làm được" – chị Thảo nói.

