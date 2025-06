Chân dung Phan Văn Phú, kẻ ra tay dã man với nhà vợ cũ: Từng dọa vợ "chuẩn bị 4 chiếc quan tài"

Sáng 07/6/2025, tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, thành phố Huế xảy ra vụ án giết người làm hai người chết. Đối tượng gây án là Phan Văn Phú, sinh ngày 19/10/1992; đăng ký thường trú tại Thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, thành phố Huế.

Phú làm nghề sửa xe ô tô. Quá trình sinh sống tại địa phương người này chưa có tiền án, tiền sự. Từ 2010, Phú đi làm nghề sửa chữa ô tô tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đầu tháng 5 Phú chuyển đến làm nghề sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, năm 2019, Phú kết hôn với chị C., có một con chung. Năm 2024, vợ chồng ly hôn, chị C. được quyền nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị C. phát sinh mâu thuẫn do vợ cũ ngăn cản đối tượng thăm con.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án để điều tra. Ảnh: VTC News

Theo lời kể của hàng xóm, Phan Văn Phú thường xuyên có thái độ bất kính khi lui tới nhà vợ cũ, lời nói thiếu kiềm chế, thể hiện sự coi thường cha mẹ vợ cũ. Mặc dù chịu đựng sự hỗn xược từ con rể cũ, ông bà vẫn giữ thái độ ôn hòa, tránh đối đầu gay gắt.

Chị C., vợ cũ của Phú, sau khi ly hôn đã cùng con trai trở về sống cùng cha mẹ đẻ. Với tính cách cần cù, chị làm việc tại một cơ sở may gia công và tranh thủ nhận thêm hàng về nhà làm để có thu nhập ổn định nuôi con.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa chị và Phú vẫn kéo dài, đỉnh điểm là vào chiều 6/6, hai người tiếp tục tranh cãi căng thẳng. Đối tượng Phú khi đó đã buông lời đe dọa rùng rợn, yêu cầu chị “chuẩn bị sẵn bốn cỗ quan tài” cho cả gia đình, báo Dân trí cho hay.

Chân dung Phan Văn Phú. Ảnh: CACC

Sau lời đe dọa đó, khoảng 7h ngày 7/6, Phan Văn Phú đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C (sinh năm 1994) ở 5/14 Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế) đề nghị được chở con về nhà nội chơi, trước khi Phú ra Bắc làm việc nhưng chị T.T.K.C ngăn cản.

Phú dùng dao gây án với 3 nạn nhân là chị T.T.K.C; bà N.T.C (sinh năm 1972, mẹ chị C) và anh T.H (sinh năm 2004, em ruột chị C). Dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà N.T.C và chị T.T.K.C đã tử vong. Riêng anh T.H đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Phú sau khi gây án cũng đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai báo sự việc.

