Chân dung Giám đốc Công an Nghệ An được thăng quân hàm thiếu tướng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, hứa sẽ cố gắng, xây dựng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, thống nhất để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để triển khai bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Nghệ An bình yên, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. (Ảnh Báo Nghệ An)