CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: Hành trình tiên phong cho một tương lai xanh, bền vững

CEO Mai Kiều Liên - người tô nét “xanh” cho ngành sữa Việt Nam

Từ những ngày đầu tiếp quản công ty, bà Mai Kiều Liên và các kỹ sư Việt Nam đã bắt tay khôi phục 3 nhà máy sản xuất sữa bị hư hỏng nặng sau chiến tranh. Tới những năm 1990, xuyên suốt cuộc “cách mạng trắng”, Vinamilk đã hợp tác chăn nuôi bò sữa với các nông hộ trên cả nước, tiến đến xây dựng hệ thống trang trại, nhà máy hiện đại. Đó không chỉ là những bước đi đầu tiên hình thành chuỗi giá trị bền vững mà còn là những dấu ấn đặc biệt tạo đà cho sự phát triển trong các giai đoạn sau đó.

Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên - Ảnh: Vinamilk



Từ 3 nhà máy đầu tiên được sửa chữa đến nay Vinamilk đã có 13 nhà máy trên toàn quốc đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến môi trường, năng lượng… Từ trang trại đầu tiên đạt chuẩn thực hành nông nghiệp tốt - Global G.A.P vào năm 2014, chỉ sau gần 10 năm, 13 trang trại của Vinamilk đều đạt được tiêu chuẩn này, song song đó, công ty đã đầu tư phát triển thêm nhiều mô hình trang trại với tiêu chuẩn xanh, bền vững được nâng cấp như: Trang trại chuẩn hữu cơ châu Âu Organic, Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm và trang trại đạt trung hòa carbon. Đó là những chuyển đổi xanh được Vinamilk xây dựng từ những nỗ lực nhỏ nhất.

Từ năm 2012, Vinamilk đã thực hiện chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và hoàn thành với hơn 1,1 triệu cây được trồng sau 9 năm (từ năm 2012-2020). Song song đó, Vinamilk cũng áp dụng các công nghệ sản xuất hiện đại, ít phát thải và sử dụng hệ thống năng lượng xanh, tái tạo thay thế cho điện và nhiên liệu hóa thạch (như dầu DO, FO)…

“Nhìn lại hành trình đã đi theo định hướng phát triển bền vững, Vinamilk nhận thấy đây là hướng đi đúng đắn và đã đưa ra các quyết định từ rất sớm”, vị Tổng giám đốc cho biết.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Vinamilk được công nhận là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 mà còn giảm thiểu sự gia tăng của dấu chân carbon khi quy mô công ty ngày càng lớn.

Vinamilk là doanh nghiệp sữa Việt Nam đầu tiên có nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 - Ảnh: Vinamilk



Thương hiệu sữa Việt trên bản đồ về phát triển bền vững của ngành sữa

Dưới sự lãnh đạo của CEO Mai Kiều Liên, Vinamilk đã tiên phong xây dựng nhiều mô hình nhà máy và trang trại hiện đại, xanh, bền vững, góp phần phác thảo bức tranh ngành sữa mới với gam màu chủ đạo là xanh - biểu trưng cho phát triển bền vững.

...

Từ quốc gia không có lợi thế về ngành sữa, đến nay, thương hiệu sữa Việt đã được vinh danh trong Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu (theo báo cáo của Brand Finance). Vinamilk đã góp phần ghi dấu ấn ngành sữa Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững khi là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào danh sách này.

Ở phạm vi quốc gia, Vinamilk dẫn đầu Top 10 thương hiệu có tính bền vững. Kết quả không chỉ góp phần nâng giá trị thương hiệu Vinamilk lên mốc 3 tỉ USD (từ mức hơn 2,8 tỉ USD vào năm 2022), đồng thời cho thấy hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp được cộng đồng quốc tế và trong nước đánh giá cao.

Đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu gọi tên Vinamilk



Thành công kép này cho thấy tầm nhìn của Vinamilk khi là một trong những doanh nghiệp Việt chọn phát triển theo định hướng bền vững, ứng dụng kinh tế tuần hoàn và các thực hành xanh trong suốt thời kỳ phát triển. Vinamilk đã luôn quyết liệt, bền bỉ theo đuổi hành trình “xanh hóa” bằng nhiều hành động, chương trình cụ thể trong chuỗi sản xuất kinh doanh và các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Vinamilk phát triển bền vững để phục vụ người tiêu dùng

Chia sẻ về động lực để theo đuổi hành trình phát triển bền vững vốn khó khăn và lâu dài, bà Mai Kiều Liên cho biết: “Người tiêu dùng là động lực để Vinamilk phát triển bền vững”. Vinamilk liên tục tung mới và cải tiến các sản phẩm theo định hướng phát triển bền vững. Để từ đó, người tiêu dùng tin chọn Vinamilk không chỉ bởi chất lượng, hương vị sản phẩm mà còn bởi giá trị về phát triển bền vững mà thương hiệu luôn nỗ lực mang lại.

Động lực chính để thực hiện phát triển bền vững của Vinamilk là người tiêu dùng - Ảnh: Vinamilk



Từ cam kết đến hành động, Vinamilk đã đề ra chương trình hành động hướng đến Net Zero 2050: Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 với nhiều dự án tiêu biểu như hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero 2050 hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án Khoanh nuôi tái sinh rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau…

Hơn cả việc tạo nên một môi trường sản xuất kinh doanh lâu dài, giảm các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội, dưới sự dẫn dắt của CEO Mai Kiều Liên, điều Vinamilk đang hướng đến là mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: phunuonline.com.vn