CĐV Bình Định vây khách sạn, ném đồ vào xe chở đội Thanh Hóa

Thất bại 2-3 trước CLB Thanh Hoá khiến nhiều CĐV Bình Định nổi giận. Rất nhiều CĐV ném chai lọ xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đám đông tiếp tục vây chặt xe chở cầu thủ Thanh Hóa buộc lực lượng bảo vệ và cảnh sát cơ động tại sân Quy Nhơn phải can thiệp, mở đường cho xe đi.

Tuy nhiên, khi xe chở cầu thủ đội Thanh Hoá về đến khách sạn, một nhóm CĐV khác tiếp tục đứng dưới cửa, liên tục chửi bới. Đội khách Thanh Hóa lo lắng và chỉ có thể trông chờ vào sự can thiệp của nhân viên an ninh.

Your browser does not support the video tag.

CĐV Bình Định vây xe chở đội khách Thanh Hoá.

...

Your browser does not support the video tag.

Nhóm CĐV Bình Định xuất hiện tại cửa khách sạn đội Thanh Hoá lưu trú.

Trở lại trận đấu CLB Bình Định gặp CLB Thanh Hoá tại vòng 5 Night Wolf V.League 2023/2024, ngay phút thứ 4, Doãn Ngọc Tân sút xa uy lực, Đặng Văn Lâm mắc lỗi để bóng bật tay bay về khung thành trống. Tỉ số được mở theo kịch bản bất ngờ cho CLB Thanh Hoá.

Có được lợi thế về mặt tỉ số, đội khách thi đấu thăng hoa và dồn ép CLB Bình Định. Các học trò của HLV Popov liên tục có những pha phản công ấn tượng. Phút 27, Gordon Rimario có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho CLB Thanh Hoá với cú dứt điểm khéo léo.

Bước sang hiệp 2, CLB Bình Định thi đấu nỗ lực nhưng họ phải nhận bàn thua thứ 3 sau cú dứt điểm chuẩn xác của Lâm Ti Phông. Tuy nhiên, thủ thành Nguyễn Thanh Diệp bất ngờ mắc sai lầm để Alan có bàn gỡ ở phút 66. Ít phút sau, Thanh Thịnh rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 bằng cú đá phạt đẹp mắt. Tuy nhiên, họ không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận trận thua.

Tác giả: MAI ANH

Nguồn tin: Báo VTC News