Theo Công an tỉnh Lào Cai, gần đây, nhiều người dân phản ánh liên tục nhận được các cuộc gọi nháy máy từ những đầu số như 022xxx, 024xxx, 059xxx... – đầu dây bên kia im lặng, chỉ reo 1-2 giây rồi tắt. Khi người dùng tò mò gọi lại, họ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất tiền hoặc bị thu thập dữ liệu cá nhân.

Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, đây là cuộc gọi thăm dò nhằm xác định số điện thoại còn hoạt động. Chỉ cần người nghe phát ra âm thanh như “Alo” hay ho nhẹ, hệ thống sẽ ghi nhận rằng số đó đang sử dụng và có người thật đứng sau. Dữ liệu này sau đó được bán cho bên thứ ba, phục vụ quảng cáo, gọi rác, hoặc các chiêu lừa đảo tinh vi hơn.

Cảnh báo: 3 đầu số điện thoại tuyệt đối không được nghe, không gọi lại. Ảnh minh họa

Đáng lo ngại, kẻ gian có thể lợi dụng giọng nói thu được để “nhân bản” bằng công nghệ AI, phục vụ cho các vụ giả mạo người thân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một số trường hợp gọi lại các số lạ, đặc biệt là đầu số quốc tế, có thể bị trừ cước phí rất cao.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) cho biết, có hơn 66% người dùng Việt từng bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cung cấp thông tin khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ, hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

Chuyên gia khuyến cáo:

...

- Không nghe hoặc gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt khi đầu dây bên kia im lặng.

- Không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) và đặt mật khẩu mạnh cho các tài khoản cá nhân.

- Cách tốt nhất là chỉ nghe cuộc gọi khi bạn biết chắc người gọi là ai, hoặc đang chờ liên lạc liên quan đến công việc, giao - nhận hàng.

Tác giả: Phương Anh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn