“Cân” bài toán chi phí sử dụng VinFast VF 9: 0 đồng tiền sạc trong 3 năm, bảo dưỡng chưa tới 1 triệu đồng

Giá lăn bánh 1,5 tỷ đồng nhưng mang trải nghiệm của xe 4-5 tỷ

Với xe cỡ lớn, mức đầu tư ban đầu thường rất cao, chưa kể chi phí lăn bánh và áp lực tài chính nếu mua trả góp. Tuy nhiên, VinFast VF 9 đang tạo khác biệt vì giải được bài toán này ngay từ thời điểm xuống tiền.

“VF 9 đang có mức giá không thể dễ tiếp cận hơn nhờ ưu đãi của VinFast”, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) tính toán, nếu tính tổng ưu đãi hiện tại, một chiếc VinFast VF 9 Plus có giá lăn bánh chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng mua VF 9 được hưởng nhiều ưu đãi đáng chú ý như hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe. Đặc biệt, trong tháng 4/2026, khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện VF 9 được giảm thêm 3%, đưa tổng mức ưu đãi lên tới 195-220 triệu đồng. Nếu mua trả góp, khách hàng có thể lựa chọn mức lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu thay thế ưu đãi trực tiếp, đi kèm phương án mua xe 0 đồng trả trước.

Khi cộng thêm lợi thế trước bạ 0% dành cho ô tô điện, giá lăn bánh thực tế của VF 9 được kéo xuống mức rất dễ tiếp cận nếu đặt trong tương quan với phân khúc SUV cỡ lớn.

“Đây là mức giá rất cạnh tranh trong phân khúc và gần như không có đối thủ trực tiếp về giá trị nhận được trên mỗi đồng tiền bỏ ra”, vị chuyên gia nhận định.

Đáng chú ý, mẫu xe này mang đến trải nghiệm vượt tầm giá. VF 9 sở hữu công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, treo khí nén, khoang cabin rộng và khả năng cách âm tốt. Đây là những yếu tố mà khách hàng thường chỉ tìm thấy ở các mẫu SUV xăng, dầu đắt tiền gấp vài lần.

Chuyên gia Lê Hùng của Autodaily, chủ xe VF 9 và là người đã từng trải nghiệm nhiều mẫu xe tiền tỷ, nhìn nhận rất rõ lợi thế này. “Với tầm tiền của VF 9 hiện nay, để có một chiếc xe xăng, dầu cho cảm giác êm như vậy, cách âm tốt như vậy, không gian rộng rãi và khả năng tăng tốc mạnh, mượt như vậy, người mua phải bỏ ra số tiền gấp khoảng 3 lần”, ông nhận định. Vị chuyên gia cho rằng, đó là chênh lệch rất lớn nếu đặt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn về hiệu quả đầu tư khi mua xe.

Trải nghiệm thực tế của người dùng cũng cho thấy giá trị của VF 9 không nằm ở thông số đơn thuần. Chủ xe Nguyễn Ngọc Tuấn, còn được biết tới với nghệ danh Fabo Nguyen, cho biết anh chọn VF 9 để phục vụ cho cả gia đình vì xe rộng, di chuyển êm ái và thoải mái.

“Khi đi xem xe, hai vợ chồng chỉ ngồi lên xe khoảng 3 phút là quyết định mua luôn”, Fabo Nguyen thừa nhận chiếc xe đáp ứng đúng nhu cầu của anh về không gian, độ êm, sự tiện nghi và mức đầu tư hợp lý.

3 năm gần như không tốn chi phí “nuôi xe”

Nếu giá lăn bánh là điểm cộng đầu tiên, thì chi phí sử dụng là yếu tố khiến VF 9 thực sự khác biệt so với xe xăng, dầu cùng phân khúc. Với các mẫu SUV cỡ lớn dùng động cơ đốt trong, phần chi phí nặng nhất luôn là nhiên liệu. Xe càng lớn, công suất càng cao, mức tiêu hao càng đáng kể. Khi sử dụng thường xuyên trong đô thị, chi phí này còn tăng mạnh hơn.

Chuyên gia Lê Hùng gọi đây là “nỗi đau” quen thuộc của những chiếc xe công suất lớn. Theo anh, nhiều mẫu xe mạnh trong nhóm 400-500 mã lực tiêu thụ 15-20 lít/100 km là chuyện bình thường. Với xe xăng hoặc dầu mà anh từng sử dụng, trung bình mỗi tháng tiền nhiên liệu đã tốn khoảng 3-5 triệu đồng. Chuyển sang VF 9, anh được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green (áp dụng lên tới 3 năm, tối đa tới 10/2/2029) nên tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Fabo Nguyen cũng cho biết mỗi tháng anh tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng tiền nhiên liệu so với xe xăng từ khi sở hữu VF 9. Tính theo năm, khoản chênh lệch lên tới 120 triệu đồng. Với gia đình sử dụng xe thường xuyên, đây là khoản tiền rất đáng kể và đủ để phục vụ nhiều kế hoạch tài chính khác.

Chi phí lớn nhất người dùng phải bỏ ra với VF 9 là bảo dưỡng định kỳ. Dù vậy, khoản này vốn cũng rất thấp so với xe xăng. Theo anh Lê Hùng, lần bảo dưỡng đầu (12.000 km) cho một chiếc xe full-size như VF 9 chưa đến 1 triệu đồng. Mới đây, mốc bảo dưỡng định kỳ còn được nâng lên tới 15.000 km - dài gấp 3 lần xe xăng, giúp chủ xe giảm tần suất phải vào xưởng.

Giới chuyên gia nhìn nhận, VF 9 đang tạo ra một “nghịch lý” thú vị trên thị trường. Người mua có thể sở hữu một mẫu SUV full-size rộng rãi, mạnh mẽ, êm ái và giàu công nghệ với giá lăn bánh chỉ tương đương các mẫu xe ở phân khúc thấp hơn. Với những khách hàng đang tìm một mẫu xe vừa phục vụ gia đình, vừa đủ sang trọng, lịch sự cho công việc, lại tối ưu được bài toán tài chính, VF 9 đang là một trong những lựa chọn đáng giá nhất hiện nay.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thoidai.com.vn