Campuchia tạm ngưng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Cảnh sát giao thông Campuchia xử lý vi phạm người đi đường ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: KHMER TIMES

Theo Tân Hoa xã, ngày 26-3, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thông báo chính phủ nước này quyết định tạm ngưng xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ.

Động thái này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt do tình hình xung đột Trung Đông.

Ông Sokhak cho biết: "Biện pháp này nhằm tránh tạo thêm áp lực cho người lái xe, những người đang phải gánh chịu đà tăng mạnh của giá xăng dầu".

Trong thời gian tạm ngưng xử phạt, cảnh sát giao thông vẫn sẽ được triển khai trên các tuyến đường để hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành luật lệ và điều tiết ùn tắc vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng cũng tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn và kiểm soát vũ khí, chất nổ trong các đợt tuần tra ban đêm.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giá xăng, dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Campuchia đã lần lượt tăng 41,5%, 84% và 60% so với trước khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Trong đợt điều chỉnh ngày 26-3, Bộ Thương mại Campuchia công bố giá xăng thường tăng lên 5.450 riel/lít (35.919 đồng), giá dầu diesel tăng lên 7.100 riel/lít (46.794 đồng). Giá LPG hiện ở mức 3.200 riel/lít (21.090 đồng).

Hồi tuần trước, Chính phủ Campuchia đã bắt đầu giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm xăng dầu. Do chưa thể khai thác trữ lượng dầu ngoài khơi, Campuchia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Tác giả: Ngọc Đức

