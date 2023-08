Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Cần nhanh chóng xử lý nạn xe dù, bến cóc trên địa bàn

Năm 2014, dự án Bến xe Cẩm Xuyên được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 30 tỉ đồng, trên diện tích 5.000m2, do Ban Quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng là một trong những hạng mục hạ tầng giao thông rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên tuyến quốc lộ 1A. Qua đó, góp phần hạn chế cảnh xe dù bến cóc, bảo đảm an toàn giao thông, môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, khi hoàn thành các hạng mục nhà điều hành bán vé và khuôn viên bao quanh thì công trình này dừng lại do thiếu vốn. Huyện Cẩm Xuyên cũng đã đưa bến xe vào hoạt động, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn thì đóng cửa do lượng người, phương tiện không có, dẫn đến bến xe rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. Đến nay, các hạng mục này đã xuống cấp trầm trọng, xung quanh khuôn viên bến xe cỏ mọc um tùm.