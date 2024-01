Bắt 2 gã cướp ngân hàng ở Quảng Nam rồi ra miền núi Thừa Thiên - Huế lẩn trốn

Chiều 20/1 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa nhanh chóng bắt giữ hai kẻ có hành vi cướp tài sản tại một ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam. Hai kẻ bị bắt giữ được xác định là Trần Đông Lập (SN 1990 trú Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại Quảng Nam đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ hai nghi phạm.

Hai hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam bị Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng phát hiện hai nghi phạm đang lẫn trốn tại huyện A Lưới và triển khai lực lượng bắt giữ.

Bước đầu, Lập và Được khai nhận, do nợ nần nên cả hai bàn nhau đi cướp tài sản.

Lúc 10h ngày 19/01 Lập và Được xông vào một chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Duy Hoà (Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, Lập và Được hoảng sợ bỏ chạy. Vào lúc 12h ngày 20/01, khi đang lẩn trốn tại huyện A Lưới thì bị lực lượng thuộc Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ cùng phương tiện gây án.

Ghi nhận chiến công và thành tích xuất sắc đạt được, Ban Giám Đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng biểu dương và khen thưởng Công an huyện A Lưới 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng vừa thực hiện vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, 2 đối tượng chạy xe máy hiệu Sirius đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên). Tại đây, 2 kẻ này dùng hung khí khống chế, ép nhân viên đưa tiền cho vào túi.

Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo. Lo sợ bị bắt nên 2 đối tượng bỏ lại túi đựng tiền rồi lên xe máy rồ ga bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc.

Gần đây nhất, tại Nghệ An và Đà Nẵng cũng ghi nhận vụ cướp ngân hàng. Cụ thể, chiều 14/11, tên cướp đột nhập ngân hàng Agribank Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) khống chế nhân viên để cướp tiền, tuy nhiên đã bị bảo vệ và nhân viên truy đuổi.

Chiều 22/11, ở Đà Nẵng, vụ cướp xảy ra tại ngân chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Trong lúc giằng co, bảo vệ ngân hàng bị các đối tượng đâm vào phần lưng trọng thương và tử vong sau đó.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn