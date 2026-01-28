Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới là ai?

Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới

Gemini Hùng Huỳnh được đề cử vào danh sách đẹp trai nhất thế giới 2026

TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, nổi tiếng với danh sách thường niên "100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Mới đây, TC Candle vừa công bố 6 đề cử đầu tiên cho hạng mục 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026.

Điểm gây chú ý là giọng ca Việt Gemini Hùng Huỳnh cũng có tên trong danh sách. Việc có mặt trong danh sách đề cử của TC Candler giúp cái tên Gemini Hùng Huỳnh nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thì cũng có không ít những bình luận về hành trình sự nghiệp của anh trai Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh (sinh năm 1999) nổi bật tại chương trình "Anh trai say hi" mùa 1 bởi sắc vóc đầy thu hút cùng khả năng trình diễn lôi cuốn. Hùng Huỳnh từng có thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và có xuất thân là vũ công chuyên nghiệp.

Gemini Hùng Huỳnh là ai?

Bước chân ra khỏi "Anh trai say hi", Hùng Huỳnh nhanh chóng tận dụng sức nóng để mở rộng hoạt động. Anh xuất hiện nhiều tại các sự kiện giải trí, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm dành cho giới trẻ lựa chọn.

Song song đó, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi các dự án âm nhạc cá nhân, tập trung vào dòng nhạc thiên về dance và performance nhằm khai thác tối đa thế mạnh hình thể và vũ đạo.

Trên mạng xã hội, Hùng Huỳnh duy trì được lượng người theo dõi lớn, sở hữu cộng đồng fan hoạt động tích cực, góp phần giữ cho tên tuổi của anh luôn hiện diện trong các cuộc thảo luận về nghệ sĩ trẻ.

Dù được đánh giá cao về khả năng trình diễn nhưng giọng hát, chuyên môn của Hùng Huỳnh còn nhiều hạn chế. Thậm chí, trong một số phần trình diễn live, nam ca sĩ bị nhận xét là chưa đáp ứng được kỳ vọng của một nghệ sĩ solo toàn diện.

Vì vậy, dù rất được yêu thích nhưng cái tên Hùng Huỳnh cũng gây nhiều tranh cãi về thực lực. Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay không tạo hiệu ứng như mong đợi thì Hùng Huỳnh chưa có thêm sản phẩm nổi bật nào khác.

Nhưng khả năng của Gemini Hùng Huỳnh vẫn còn gây tranh cãi

Nằm trong danh sách đề cử của TC Candler mở ra cơ hội phát triển cho Gemini Hùng Huỳnh. Tuy nhiên, để có thể "tồn tại" ở đường đua nhạc Việt, phát triển về chuyên môn mới là yếu tố sống còn.

