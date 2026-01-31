Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì bán "chui" cổ phiếu

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (hay còn được biết đến là ca sỹ Khánh Phương).

Theo quyết định, ông Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 16/6/2023, ông Khánh Phương - khi đó là Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) - đã bán 901.520 cổ phiếu SJC, tương đương hơn 9 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước khi giao dịch theo quy định.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan đến các giao dịch cổ phiếu SJC có yếu tố vi phạm quy định công bố thông tin và chào mua công khai.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp này là cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 1.01 và đã thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, qua đó nâng tỉ lệ nắm giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ hơn 1,82 triệu cổ phiếu (26,28%) lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu (39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; đồng thời phải thực hiện quyền bán cổ phiếu để giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt thêm 50 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ngày 28/7/2023, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 - đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương đương 600 triệu đồng theo mệnh giá) nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt do vi phạm quy định công bố thông tin và chào mua công khai trên thị trường chứng khoán. Trước đó trong năm 2023, ông Phạm Khánh Phương từng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng liên quan đến các giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC).

Cụ thể tháng 6/2022, ông Phương đã mua hơn 3 triệu SJC, làm tăng tỉ lệ sở hữu từ 0% lên 45,5% nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Đến ngày 23/12/2022, ông Phương tiếp tục mua 100.000 cổ phiếu và bán 21.800 cổ phiếu SJC, khiến tỉ lệ sở hữu tăng từ 1.711.896 cổ phiếu (24,69%) lên 1.790.096 cổ phiếu (25,81%), song vẫn không đăng ký chào mua công khai.

Với các hành vi này, ông Khánh Phương bị xử phạt 150 triệu đồng, đồng thời bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết đối với số cổ phần có được từ vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Ngoài ra, ông Phương còn bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn. Cụ thể vào tháng 10/2022, ông Phương mua thêm 96.600 cổ phiếu SJC, làm tỉ lệ sở hữu tăng từ 4,17% lên 5,56%, nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Phương tiếp tục bị phạt 35 triệu đồng do không báo cáo khi thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% quyền biểu quyết. Trong giai đoạn từ ngày 21/10/2022 đến 30/12/2022, ông Phương và nhóm người có liên quan đã liên tục mua, bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt các ngưỡng theo quy định nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

