Bộ trưởng Công an thăng hàm vượt cấp đối với thượng úy Nguyễn Đăng Khải

Ngày 18-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ban hành quyết định truy nã đối Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) - tay buôn ma túy đã xả súng làm một chiến sĩ công an hy sinh. Bùi Đình Khánh bị khởi tố về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4, điều 251 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra, Bùi Đình Khánh có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4, điều 251 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 18-4-2025. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0692808195.