Bộ Chính trị phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban này.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm 13 người, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm:

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.