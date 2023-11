Bí mật đằng sau những chuyến ra vào chung cư cao cấp của chiếc xe Peugeot tối màu

Ngày 5/11, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào cuối tháng 10, Công an quận Hà Đông tiếp nhận phản ánh về hiện tượng mất trộm xe đạp tại sảnh chung cư Mullberry, phường Mộ Lao.

Phần lớn tài sản bị mất đều l những chiếc xe khá đắt tiền, được gửi dưới hầm chung cư nên không khóa xe hoặc khóa tạm bằng những ổ khóa đơn giản. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang cho người dân, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, kẻ gian có mối quan hệ với cư dân chung cư Mullberry, nên nắm rõ địa bàn cũng như các “lỗ hổng” trong việc bảo quản, trông giữ xe. Kiên trì rà soát, trích xuất camera an ninh, lực lượng CSHS Công an Hà Đông nhận thấy, sau thời điểm xảy ra mất trộm xe đạp đều có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Peugeot rời tầng hầm.

Ngay sau đó, chủ xe ô tô đã được xác định là 1 nữ cư dân sinh sống tại tòa nhà. Đặc biết, cô gái này có bạn trai thường xuyên tới chơi và có lái chiếc xe Peugeot ra vào hầm chung cư. Danh tính người bạn trai của chủ nhân chiếc ô tô Peugeot nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Huy Hưng (SN 1986; trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hưng kinh doanh bãi trông giữ xe ô tô tại phường Trung Văn, và người này có 4 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm hại sức khỏe người khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an quận Hà Đông đã triệu tập Nguyễn Duy Hưng đến làm việc. Ban đầu, Hưng quanh có chối tội. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hưng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hưng, hắn đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe đạp. Khoảng 3h ngày 18/10, Hưng thấy chiếc xe đạp thể thao nhãn hiệu MYSEASON màu trắng để ở bãi xe sảnh tòa A. Quan sát không có ai để ý, Hưng dắt chiếc xe này xuống cất ở hầm B1 tòa B. Đến khoảng hơn 7h cùng ngày, Hưng điều khiển xe ô tô của bạn gái đi xuống hầm B1, rồi cho chiếc xe đạp nhãn hiệu MYSEASON vào trong cốp, chở về bãi trông giữ xe của Hưng để cất giấu.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 24/10, Hưng đã phát hiện, lấy cắp trót lọt chiếc xe đạp thể thao nhãn hiệu Louis Garneau, và cũng dùng ô tô của bạn gái chở về bãi trông giữ xe của Hưng để cất giấu.

Lần thứ ba, khoảng 18h30 ngày 25/10, Hưng tăm tia được chiếc xe đạp thể thao nhãn hiệu Lokone màu trắng. Do chiếc xe này bị khóa nên Hưng đã tìm cách tháo rời bánh xe đạp khỏi khung xe, rồi xách từng bộ phận của xe đi qua lối ra vào chung cư và đem về bãi trông giữ xe ô tô của anh ta để cất giấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

