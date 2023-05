Bắt nhóm đối tượng đột nhập vào nhà thờ họ trộm cắp tài sản

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào tối ngày 13/5, Trần Sỹ Trình (20 tuổi, trú thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) điều khiển xe mô tô chở theo Trần Sỹ V. (chưa đủ 16 tuổi, trú tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) và Bùi Trần Hiếu Nam (16 tuổi, trú tại TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà) đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Sỹ Trình tại cơ quan Công an.



Khoảng 2h sáng ngày 14/5, khi đi đến một nhà thờ họ (thuộc TDP 8, thị trấn Nghèn, Can Lộc), thấy không có người trông coi, Nam đứng ngoài đường cảnh giới, Trình và V. cùng đi vào lấy trộm 1 chiếc két sắt, đặt lên yên xe rồi cả 3 cùng tẩu thoát.

Các đối tượng sau đó phá két sắt, phát hiện bên trong có 14.140.000 đồng.

Nhận được tin báo, công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Sỹ Trình và Bùi Trần Hiếu Nam; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Sỹ Trình. Riêng đối với Trần Sỹ V., do chưa đủ 16 tuổi nên chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết