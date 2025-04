Bắt tạm giam người đàn bà g/i/ế/t con để trục lợi bảo hiểm

Pháp luật

Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.